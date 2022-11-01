В Яндекс Go появилась опция для пользователей с ограничениями по здоровью

Яндекс добавила в приложение «Яндекс Go» пять новых опций, которые должны помочь пользователям с ограниченными возможностями.

Теперь водителю можно сообщить следующее:

Помогите найти машину;

Общаюсь только текстом;

Не говорю, но слышу;

Буду с инвалидным креслом;

Перевозка собаки-поводыря.

Водителю, который принял поездку со специальными возможностями, приложение будет помогать во время всей поездки. Например, незрячему пассажиру может потребоваться помощь в поиске автомобиля и посадке в салон, а в пункте назначения его нужно сориентировать и рассказать, что находится неподалеку.

Более того, водителям будут помогать различные информационные материалы с практическими рекомендациями.

Заказать поездку через приложение Яндекс Go со специальными возможностями можно в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Воронеже. Постепенно опция будет появляться пользователям во всех городах России, где присутствует сервис.