В Яндекс Go появилась опция для пользователей с ограничениями по здоровью

Яндекс добавила в приложение «Яндекс Go» пять новых опций, которые должны помочь пользователям с ограниченными возможностями.
Теперь водителю можно сообщить следующее:
- Помогите найти машину;
- Общаюсь только текстом;
- Не говорю, но слышу;
- Буду с инвалидным креслом;
- Перевозка собаки-поводыря.
Водителю, который принял поездку со специальными возможностями, приложение будет помогать во время всей поездки. Например, незрячему пассажиру может потребоваться помощь в поиске автомобиля и посадке в салон, а в пункте назначения его нужно сориентировать и рассказать, что находится неподалеку.
Более того, водителям будут помогать различные информационные материалы с практическими рекомендациями.
Заказать поездку через приложение Яндекс Go со специальными возможностями можно в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Воронеже. Постепенно опция будет появляться пользователям во всех городах России, где присутствует сервис.
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