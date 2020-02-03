В Windows изменится меню «Пуск»

В сети последнее время ходило множество слухов относительно меню «Пуск» в Windows. Большинство пользователей негативно относились к этому новшеству, которое появилось еще в 2012 году. На днях же представители Microsoft заявили, что всем инсинуациям по этому поводу придет конец, так как плиточный интерфейс в меню «Пуск» будет заменен на приложения, которыми наиболее часто пользуется юзер.

Об этом стало известно представителям Windows Latest, которые в свою очередь ссылаются на свой источник информации, знакомый с планами компании. Уже подтверждено, что такое кардинальное решение будет внедрено до 2021 года, но вот точного времени не знает никто. Теперь же многих интересует вопрос: «Почему это произошло именно сейчас, ведь еще не так давно руководители Microsoft всячески защищали плиточный интерфейс».

Все дело в том, что плиточный интерфейс стал неактуальным из-за нынешних элементов. На данный момент плиточный интерфейс уже убрали из меню Windows 10X. Эксперты считают, что подобное произойдет и с классической версией Windows, в которую будут внедрены решения из Windows 10X. Напомним, что на ярлыках располагались ярлыки программ, ссылки на ресурсы в интернете, виджеты, а также другая интересная информация.

Этому пришел конец только в декабре прошлого года, когда была продемонстрирована новая графическая концепция Windows. Тогда дизайнеры показали новые логотипы системных программ и приложений пакета услуг Office. Все это привело к отказу от плоских иконок и применению объемных. Ожидается, что все изменения будут внедрены до конца 2020 года.