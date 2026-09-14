Perplexity Portable Computer заработал на Windows-ПК с видеокартами RTX
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Perplexity Portable Computer заработал на Windows-ПК с видеокартами RTX

ИИ-агент может работать локально с файлами и сервисами без передачи данных в облако.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 21:24
Perplexity Portable Computer заработал на Windows-ПК с видеокартами RTX

Perplexity Portable Computer стал доступен в приложении Perplexity для Windows на совместимых компьютерах с видеокартами GeForce RTX и RTX PRO. Об этом сообщила NVIDIA.

Для локальной работы требуется видеокарта RTX с 24 ГБ или более видеопамяти. Такой объём позволяет запускать ИИ-модели непосредственно на компьютере и обрабатывать данные без отправки в облачные сервисы.

В качестве базовой локальной модели используется Qwen 3.8 27B, оптимизированная для работы на GPU NVIDIA RTX.

Perplexity Portable Computer также может взаимодействовать с Microsoft Outlook, OneDrive, Word, Google Drive, Gmail, Slack и GitHub. Агент способен обращаться к файлам и сервисам напрямую при выполнении задач.

В дальнейшем NVIDIA планирует добавить поддержку DGX Station, ориентированной на более производительные профессиональные системы.

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