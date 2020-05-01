В WhatsApp и Instagram появится возможность проводить крупные видеоконференции
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Новости

В WhatsApp и Instagram появится возможность проводить крупные видеоконференции

К сожалению, пандемия, связанная с COVID-19 продолжается. Этим пользуются известные компании, в частности Facebook и Google. Так, некоторое время назад представители Facebook запустили сервис Messenger Rooms, который предназначен для проведения видеоконференций. Кажется, что здесь удивительного, если подобных сервисов множество? Но есть одно «но» из-за которого этот сервис станет интересен многим пользователям.

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Из преимуществ Messenger Rooms выделим: во-первых – это возможность создавать видеочаты с количеством до 50 человек. Во-вторых – нет временных ограничений и в-третьих – возможность приглашать пользователей, которые не имеют учетной записи в Facebook. Кстати, как было заявлено пару дней назад создателем Facebook, сервис Messenger Rooms стал доступен жителям Северной Америки, а это США, Канада и Мексика.

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Но и это еще не все новости. Ожидается, что очень скоро подобная возможность будет интегрирована в Instagram и WhatsApp. Если раньше это были только слухи, то сейчас это подтверждено официально. Что касается возможных сроков внедрения Messenger Rooms, то таких данных пока нет. Нам остается только ждать.

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