Spotify удалился из российских App Store и Google Play

Приложение Spotify удалили из цифровых магазинов в России. Скачать музыкальный сервис нельзя в App Store и Google Play.

Spotify уже объявляла, что покидает российский рынок и аннулирует подписки и аккаунты пользователей из России. Однако, пользоваться приложением все еще получалось, если зайти через VPN и сменить страну. Прочитать подробнее об этом мануале можно здесь.

Установленное ранее приложение по-прежнему работает. Медиатека через VPN воспроизводится.

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