Как скачать и подключить Spotify в России: простой способ

Музыкальный сервис Spotify ушел с российского рынка весной 2022 года. Чтобы теперь подключить Spotify в России нужно немного постараться.

Конечно, кому-то это может показаться бессмысленным, но, к сожалению, много новых альбомов любимых исполнителей не появляются в моей другой подписке. Слушать музыку с пиратских ресурсов или скачивать с зайцев.нет желания не появляется, а новые песни Гарри Стайлза так и манили. Поэтому делюсь своим опытом оформления подписки Spotify.

Сразу говорю, что я не переносила свои плейлисты и сохраненную музыку. Каждый раз я получаю новый пустой аккаунт и выбираю в начале любимых исполнителей.

Начнем с мини-инструкции, для тех у кого (как и у меня) сгрузилось приложение Spotify, а в российском App Store его нет. Чтобы заново установить сервис на iPhone нужно:

Зайти в Настройки, нажать на свою иконку Apple ID;

Открываем вкладку «Контент и покупки», в выпадающем меню выбираем «Просмотреть»;

В открывшейся учетной записи переходим в «Страна или регион», нажимаем «Изменить»;

Выбираем страну, в которой есть Spotify, например, Индия. Принимаем правила, вводим адрес (любой город Индии (например, Delhi), улица (любая латиницей), регион, свой номер телефона, в панели оплаты можно выбрать графу «None», чтобы не указывать карту или другие способы для платежей.

Нажимаем «Готово» в верхнем правом углу, и заново открываем App Store. Спотифай снова с вами.

Теперь к самой подписке Spotify. Переходим в интернет-магазин Plati.Market (это не реклама). Вводим в поисковой строке название сервиса и подбираем предложения: ценники разные, как и сроки подписки. Некоторые продавцы предлагают перенести старый аккаунт и плейлисты, но обязательно смотрите отзывы.

Я не приобретала подписку на долгий период, только на 1/2/3 месяца. Если вас устраивает такой вариант, то делюсь продавцами и товарами, которые покупала конкретно сама и они работали без нареканий и скама:

На момент написания текста, у первого продавца с ником Alexyar товар закончился, у второго — все в наличии и тоже проверено на работоспособность.

В Plati.Market предлагают подписки индивидуальные и добавление в семейный аккаунт. Я пробовала все варианты, все работали срок который указан в описании товара. Была ситуация только с разлогином аккаунта, для этого нужно было зайти в почту (данные для подписки и почты одинаковые) и подтвердить вход. Заняло это все не больше пары минут.

Обязательно читайте описание товара. Некоторые аккаунты работают только с VPN, некоторые спокойно ладят и с русскими IP. У каждого продавца разные возможности: кто-то потом может продлить ваш новый аккаунт, кто-то нет. В любом случае получить работающий аккаунт Spotify можно и за вполне адекватные деньги.

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