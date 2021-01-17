В Steam распродажа всех частей Mafia

Сейчас в Steam проходит распродажа всех частей популярной игры Mafia. Со скидкой до 50% можно купить каждую часть отдельно или сразу всю трилогию. Цены следующие:

Mafia: Definitive Edition – 1 499 pуб. (старая цена 1999 pуб.)

Mafia II: Definitive Edition – 749 pуб. (старая цена 1490 pуб.)

Mafia III: Definitive Edition – 749 pуб. (старая цена 1490 pуб.)

Mafia Trilogy – 1 979 pуб. (старая цена 2999 pуб.)

Mafia Classic – 166 pуб. (старая цена 249 pуб.)

Если что-то приглянулось, то стоит поспешить, распродажа закончится уже завтра, 18 января.