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Новости

В Steam распродажа всех частей Mafia

Сейчас в Steam проходит распродажа всех частей популярной игры Mafia. Со скидкой до 50% можно купить каждую часть отдельно или сразу всю трилогию. Цены следующие:

  • Mafia: Definitive Edition – 1 499 pуб. (старая цена 1999 pуб.)
  • Mafia II: Definitive Edition – 749 pуб. (старая цена 1490 pуб.)
  • Mafia III: Definitive Edition – 749 pуб. (старая цена 1490 pуб.)
  • Mafia Trilogy – 1 979 pуб. (старая цена 2999 pуб.)
  • Mafia Classic – 166 pуб. (старая цена 249 pуб.)

Если что-то приглянулось, то стоит поспешить, распродажа закончится уже завтра, 18 января.

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Валентин Снежин

Валентин Снежин

Пишу про Apple и интересные штуки. Очень зависимая от кофеина форма жизни.

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