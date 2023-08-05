В Steam появилась игра Spooky Men за 10 миллионов рублей

Многопользовательская хоррор-игра «Spooky Men» резко подорожала на платформе Steam. Изначально игра продавалась всего за 59 центов (примерно 56 рублей), но она не получила должного внимания и столкнулась с множеством негативных отзывов. Тем не менее, разработчики решили предпринять решительные действия. Теперь оценить «Spooky Men» смогут не многие, ведь её стоимость резко возросла до внушительных 9 999 999 рублей.

Скриншот с телеграм канала @t_geek

Официальных комментариев от студии Bloody Bear, ответственной за создание «Spooky Men», пока не поступало. Возможно, повышение цены было сделано ради шутки, однако такой ход событий неожиданно привлёк внимание СМИ по всему миру.

Изменение цены также повлияло на рейтинг игры. Ранее у «Spooky Men» были в основном отрицательные отзывы, но теперь они стали «смешанными».