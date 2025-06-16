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Трамп запустил оператора Trump Mobile и анонсировал смартфон T1 с золотым корпусом и флагом США

Мобильный оператор предлагает тариф за $47 в месяц с безлимитными звонками, SMS и 20 ГБ интернета.
Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 17:12

Trump Organization объявила о запуске Trump Mobile и выпуске фирменного смартфона T1. SIM-карты оператора совместимы с любыми телефонами, но для фанатов уже доступен предзаказ на T1.

Характеристики T1

  • 6,8″, AMOLED, 120 Гц
  • 12/256 ГБ памяти
  • Тройная камера: 50+2+2 МП
  • Фронтальная: 16 МП
  • Батарея: 5000 мА·ч, зарядка 20 Вт
  • Android 15, USB-C, аудиоразъём

Корпус из золота, с флагом США и логотипом T1. Производство будет базироваться в США. Цена составит $499 (~39 200 ₽), предзаказ возможен только с депозитом $100.

Trump Mobile выглядит как шаг в построении медиа- и бизнес-экосистемы вокруг имени Трампа. Однако с точки зрения технологий и характеристик T1 — стандартный среднебюджетный Android-смартфон с маркетинговой оболочкой.

Trump Organization — компания, основанная Дональдом Трампом. Она управляет его активами, включая отели, гольф-клубы и соцсеть Trump Social. С 2017 года бизнесом руководит семья Трампа, так как сам он не может заниматься коммерцией в должности президента США.

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