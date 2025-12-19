США приостановили программу розыгрыша грин-карт

Власти США объявили о приостановке программы Diversity Visa Lottery, более известной как лотерея грин-карт. Об этом сообщила министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, отметив, что решение принято по поручению президента Дональда Трампа.

По словам Ноэм, программа остановлена из соображений безопасности. Поводом стала стрельба в Брауновском университете, произошедшая 13 декабря 2025 года. Как заявила министр, нападавший въехал в США в 2017 году по визе, полученной через лотерею грин-карт.

Будет ли программа возобновлена в будущем, не уточняется. В заявлении подчёркивается, что приостановка необходима «для предотвращения новых жертв среди американцев».

Программа розыгрыша грин-карт была запущена в 1990 году. Ежегодно Госдепартамент США разыгрывал около 50 тысяч виз, предоставляющих право на постоянное проживание, работу, открытие бизнеса и получение социальных льгот. Через пять лет обладатели статуса могли подать заявление на гражданство США.

Во время своего первого президентского срока Дональд Трамп уже выступал за отмену лотереи. В 2017 году он призывал закрыть программу после теракта в Нью-Йорке, совершённого иммигрантом, который, по его словам, также получил въезд в страну через розыгрыш грин-карт.