США приостановили программу розыгрыша грин-карт | The GEEK
close
Новости

США приостановили программу розыгрыша грин-карт

Власти США связали приостановку программы с вопросами национальной безопасности.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 11:38

Власти США объявили о приостановке программы Diversity Visa Lottery, более известной как лотерея грин-карт. Об этом сообщила министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, отметив, что решение принято по поручению президента Дональда Трампа.

По словам Ноэм, программа остановлена из соображений безопасности. Поводом стала стрельба в Брауновском университете, произошедшая 13 декабря 2025 года. Как заявила министр, нападавший въехал в США в 2017 году по визе, полученной через лотерею грин-карт.

Будет ли программа возобновлена в будущем, не уточняется. В заявлении подчёркивается, что приостановка необходима «для предотвращения новых жертв среди американцев».

Программа розыгрыша грин-карт была запущена в 1990 году. Ежегодно Госдепартамент США разыгрывал около 50 тысяч виз, предоставляющих право на постоянное проживание, работу, открытие бизнеса и получение социальных льгот. Через пять лет обладатели статуса могли подать заявление на гражданство США.

Во время своего первого президентского срока Дональд Трамп уже выступал за отмену лотереи. В 2017 году он призывал закрыть программу после теракта в Нью-Йорке, совершённого иммигрантом, который, по его словам, также получил въезд в страну через розыгрыш грин-карт.

id·216433·20251219_1139
США пригрозили Евросоюзу ответными мерами из-за давления на Apple, Google и Microsoft
Apple и крупнейшие IT-компании отправят инженеров на работу в Белый дом
Топ-10 самых скачиваемых игр и приложений американского App Store в 2025 году
Маск, Цукерберг и Безос стали робособаками, которые «испражнялись» фотографиями на выставкет Art Basel
Монету со Стивом Джобсом выпустят в США
Алгоритм TikTok в США перепишут «с нуля» под контролем Oracle

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры

  2. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры

  3. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры

  4. Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?

    Обзоры

  5. Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука

    Обзоры

  6. Обзор вытяжки Gorenje WHI649X21P: что важно знать перед покупкой

    Обзоры
Смотреть все обзоры