США пригрозили Евросоюзу ответными мерами из-за давления на Apple, Google и Microsoft

Поводом для жёсткой риторики стали штрафы и требования Евросоюза к американским IT-гигантам.
сегодня в 07:30

Администрация Дональда Трампа пригрозила ответными мерами Евросоюзу из-за регулирования технологических компаний. Поводом стали штрафы, расследования и требования ЕС в отношении американских IT-сервисов, которые в Вашингтоне называют дискриминационными.

Заявление опубликовало Управление торгового представителя США. В нём говорится, что под давление ЕС в последние годы попали Google, Apple, Amazon, Microsoft, корпорация Марка Цукерберга и другие компании. В качестве примера приводится штраф в размере $140 млн, наложенный на платформу X по закону о цифровых сервисах (DSA).

Американская сторона также перечислила европейские компании, которые могут столкнуться с ответными мерами, среди них: Spotify, SAP, Siemens, Accenture, DHL и Capgemini. Власти США допускают введение дополнительных сборов или ограничений для иностранных сервисов, если Евросоюз продолжит текущую политику. Аналогичный подход, по заявлению Вашингтона, может быть применён и к другим странам, если они пойдут по «европейской модели» регулирования.

В Еврокомиссии ответили, что правила ЕС одинаково применяются ко всем компаниям, работающим на европейском рынке, и не носят дискриминационного характера. Брюссель заявил о готовности продолжать диалог с США, но подчеркнул, что отказываться от исполнения действующих законов не намерен.

