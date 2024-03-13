В США принудительно купят TikTok или его запретят в стране

В ходе последних законодательных обсуждений в США возникла серьезная угроза для популярного приложения TikTok. По информации, полученной из The New York Times, инициатива о запрете размещения TikTok в магазинах приложений для американских пользователей получила поддержку 352 конгрессменов. Против проголосовали 65.

Согласно данным газеты, следующим этапом станет голосование в Сенате США, где часть сенаторов уже высказалась против данной инициативы.

После одобрения законопроекта обеими палатами Конгресса его должен подписать президент США Джо Байден. По информации Washington Post, президент уже выразил намерение подписать закон, если он будет принят.

Предполагается, что компаниям будет предоставлено чуть больше пяти месяцев на выполнение требований закона. Оценка стоимости TikTok, по данным WSJ, может составить сотни миллионов долларов.

Интерес к покупке TikTok уже проявил бывший глава Activision Blizzard Бобби Котик, сообщает источник издания. Он обсуждал эту идею с потенциальными инвестиционными партнерами, включая главу OpenAI Сэма Альтмана.

Напомним, что в 2020 году администрация Дональда Трампа выдвинула требование заблокировать TikTok из-за обвинений в передаче данных американских пользователей китайским властям. В ответ компания отрицала такое сотрудничество.

В 2021 году Джо Байден отменил указ Трампа, но приказал провести расследование. По его результатам стало известно, что сотрудники ByteDance имели доступ к данным о геолокации журналистов из США.