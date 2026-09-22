Хакеры заявили о взломе ФБР и краже данных сотрудников

Хакерская группа ShinyHunters заявила о взломе систем ФБР и краже данных сотрудников ведомства. По словам злоумышленников, в их распоряжении оказалась информация о действующих и бывших сотрудниках, а также кандидатах на работу в бюро.

В качестве подтверждения группа передала журналистам выборку примерно из 5000 записей. В ней содержались имена, домашние адреса, номера телефонов, даты рождения и в некоторых случаях сведения о членах семьи. Часть информации удалось подтвердить.

ShinyHunters также взломала сайт FBI Jobs и разместила на нём сообщение о компрометации данных. После инцидента портал для подачи заявок и отдельный портал кандидатов в специальные агенты оказались недоступны.

По версии хакеров, первоначальный доступ был получен через неизвестную ранее уязвимость в Oracle PeopleSoft. После этого они якобы проникли в инфраструктуру AWS GovCloud и скачали от 2 до 3 ТБ информации. Независимого подтверждения объёма похищенных данных и способа проникновения пока нет.

ФБР подтвердило, что знает о заявлениях о несанкционированной активности, связанной с FBIjobs.gov, и расследует произошедшее. Сам факт кражи заявленного массива данных ведомство пока не подтверждало.

ShinyHunters утверждает, что атака не была мотивирована деньгами. Группа связала её с опубликованным в мае предупреждением ФБР о своих методах и потребовала от ведомства изменить или удалить документ.