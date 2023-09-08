В следующем году Apple улучшит наушники AirPods и AirPods Max

На следующей недели состоится крупная презентация Apple, на которой главными новинками станут iPhone 15 серии с портом USB-C вместо проприетарного Lightning. Как ожидается, под стать новым смартфонам компания также представит обновлённые TWS-наушники AirPods Pro с портом USB-C.

По словам Марка Гурмана из Bloomberg, Apple работает над переводом всех своих устройств с Lightning на USB-C, а следующей ступенью обновлений после осенний презентации станут базовые наушники AirPods и флагманские AirPods Max, которые оснастят унифицированным разъёмом в 2024 году. Марк отметил, что грядущая обновлённая модель AirPods Pro кроме нового интерфейса, никаких других аппаратных изменений не предложит.

Помимо этого, Гурман подчеркнул, что Apple работает над реализацией в AirPods функций, которые связанны со здоровьем, включая измерение температуры тела и систему проверки слуха. Но эти улучшения, скорее всего, появятся после перехода всей линейки на USB-C.

Напомним, презентация Apple состоится 12 сентября, мероприятие будет транслироваться в режиме онлайн, а мы своевременно опубликуем материалы по новинкам на нашем сайте и в Telegram-канале The GEEK.