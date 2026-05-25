Apple изменит внутренние настройки AirPods в iOS, iPadOS и macOS 27

Apple планирует обновить интерфейс настроек AirPods в iOS 27. Об этом сообщил Марк Гурман из Bloomberg. По его данным, отдельного приложения для AirPods пока не будет. Наушники по-прежнему будут настраиваться через системное приложение «Настройки», но сам раздел станет заметно более упорядоченным.

Сейчас меню AirPods появляется в верхней части настроек, когда наушники подключены к iPhone. За последние годы Apple добавила туда много функций, включая жесты головой, режим слухового аппарата, определение сна и другие параметры. Из-за этого раздел стал перегруженным.

В iOS 27 Apple, как ожидается, переработает структуру меню с нуля. Раздел должен стать более функциональным, понятным и компактным, с лучшей иерархией настроек.

Похожие изменения также должны появиться в iPadOS 27 и macOS 27.

Официально новые системы Apple представит на WWDC 2026. Презентация начнётся 8 июня. Одним из главных обновлений также должна стать новая Siri с более современным ИИ-интерфейсом.