Apple изменит внутренние настройки AirPods в iOS, iPadOS и macOS 27 | The GEEK
Новости

Apple изменит внутренние настройки AirPods в iOS, iPadOS и macOS 27

Apple готовит переработанное меню настроек AirPods в iOS 27. Раздел станет проще, логичнее и удобнее для управления функциями наушников.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 07:30
Apple изменит внутренние настройки AirPods в iOS, iPadOS и macOS 27

Apple планирует обновить интерфейс настроек AirPods в iOS 27. Об этом сообщил Марк Гурман из Bloomberg. По его данным, отдельного приложения для AirPods пока не будет. Наушники по-прежнему будут настраиваться через системное приложение «Настройки», но сам раздел станет заметно более упорядоченным.

Сейчас меню AirPods появляется в верхней части настроек, когда наушники подключены к iPhone. За последние годы Apple добавила туда много функций, включая жесты головой, режим слухового аппарата, определение сна и другие параметры. Из-за этого раздел стал перегруженным.

Bloomberg: Apple тестирует AirPods со встроенными камерами для Siri

В iOS 27 Apple, как ожидается, переработает структуру меню с нуля. Раздел должен стать более функциональным, понятным и компактным, с лучшей иерархией настроек.

Похожие изменения также должны появиться в iPadOS 27 и macOS 27.

Официально новые системы Apple представит на WWDC 2026. Презентация начнётся 8 июня. Одним из главных обновлений также должна стать новая Siri с более современным ИИ-интерфейсом.

Обсудить

Главное по теме

Новости Apple может выпустить новые Beats-наушники

В документах FCC нашли неанонсированные Bluetooth-наушники Apple. Пока неизвестно, выйдет ли устройство под брендом AirPods или Beats.
Новости Bloomberg: Apple тестирует AirPods со встроенными камерами для Siri Новости Apple готовит MacBook Ultra и другие сверхдорогие устройства

Похожие материалы

Apple Apple Watch получат небольшое обновление watchOS 27

Apple сосредоточится на стабильности, производительности и небольших улучшениях Apple Watch.

 App Store Apple удалила из российского App Store 1213 приложений по запросам властей

Apple раскрыла статистику удалений в App Store за 2025 год.

 Apple iOS 26.5.1 выйдет для iPhone в ближайшие дни

Apple тестирует iOS 26.5.1 для iPhone. Обновление, вероятно, будет небольшим и исправит ошибки или уязвимости безопасности.

 Apple Инсайдер показал iPhone 20 с новым дизайном на видео

Инсайдер Джон Проссер показал предполагаемый дизайн юбилейного iPhone 20. По его данным, Apple готовит смартфон с экраном, изогнутым…

Скидки и подборки

Лучшие компактные планшеты 2026: 5 моделей, которые помещаются в руку ИИ переезжает из приложений в карманы: 5 носимых гаджетов 2026, за которыми стоит следить 5 аксессуаров для iPhone, без которых Pro-модель работает на половину мощности 5 отличных смартфонов до 25 000 рублей, которые можно купить прямо сейчас 5 альтернатив WHOOP без подписки в 2026 году: какой безэкранный браслет выбрать Подарки на 8 Марта: лучшие идеи для любого бюджета от 3 000 до 19 000 ₽

Последние новости

Trump Mobile расследует возможную утечку данных клиентов DeepSeek оказался недоступен у части россиян без VPN Firefox перестал вылетать на процессорах Intel 13-го и 14-го поколений ИИ-модель Claude Mythos выявила тысячи критических уязвимостей в ПО Учёные предложили бомбардировать Марс ледяными астероидами Все новости
Тренд
iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублейiQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублей

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор iQOO 15R: честный субфлагман или просто крепкий середняк?

    Обзоры

  2. Обзор Realme 16 5G: тонкий, живучий, с зеркалом. Баловство или гениальная идея?

    Обзоры

  3. Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: настоящий фотофлагман, у которого всего одна проблема

    Обзоры

  4. Обзор HONOR 600 Lite: удачная работа над ошибками с ложкой дёгтя

    Обзоры

  5. iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман с вентилятором внутри

    Обзоры

  6. Обзор Baseus Inspire XH1: оранжевые наушники с тюнингом от Bose и автономностью на две недели

    Обзоры
Смотреть все обзоры