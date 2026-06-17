Apple выпустила новые прошивки для AirPods Pro и Beats Studio Buds
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Apple выпустила новые прошивки для AirPods Pro и Beats Studio Buds

Главное изменение касается Beats: обновление закрывает Bluetooth-уязвимость, связанную с доступом к микрофону.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 10:13
Apple выпустила новые прошивки для AirPods Pro и Beats Studio Buds

Apple начала распространять новые прошивки для AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 и Beats Studio Buds.

Для AirPods Pro 2 и AirPods Pro 3 вышла версия 8B41. Для Beats Studio Buds выпущена прошивка 1B211.

Главное известное изменение касается Beats Studio Buds. Обновление закрывает Bluetooth-уязвимость, которую теоретически можно было использовать для прослушивания микрофона наушников.

Сценарий атаки был ограниченным: злоумышленник должен был находиться в зоне действия Bluetooth, а сами наушники в этот момент не должны были быть сопряжены со смартфоном.

Для AirPods Pro 2 и AirPods Pro 3 Apple не раскрыла подробный список изменений. Обычно такие обновления включают исправления ошибок, улучшения стабильности и внутренние доработки.

Прошивки AirPods и Beats устанавливаются автоматически, когда наушники находятся рядом с iPhone, iPad или Mac, подключёнными к Wi-Fi, и лежат в зарядном кейсе.

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