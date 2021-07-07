В сети сравнили iPhone 12 Pro с еще не вышедшим 13 Pro

В сети опубликовали фото iPhone 12 Pro в чехле для будущей модели 13 Pro. Это позволяет увидеть разницу в блоке камер между двумя моделями. Также вырез подтверждает изменения в размерах самого блока.

Предполагается, что у iPhone 13 Pro появится оптический стабилизатор камеры, а также улучшатся другие показатели. Для дешёвых моделей отметим изменения положения объективов. Так, в iPhone 13 они будут размещены по диагонали, а не друг над другом. При этом вспышка «переедет» вверх, хотя пока неясно, есть ли смысл в таких изменениях, помимо дизайнерских улучшений.

Как ожидается, смартфоны получат более ёмкие батареи, процессоры A15 Bionic и прочее.