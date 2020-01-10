В сети опубликовали цену и дату анонса Xiaomi Mi 10

Совсем скоро Xiaomi презентуем флагманский смартфон Xiaomi Mi 10. И вот первые новости случайно “засветил” сам топ-менеджер компании по новой продукции Ван Тенг Томас. Он написал в китайской соцсети Weibo дату выхода и стоимость Xiaomi Mi 10.

Изначально пост вызвал интерес у пользователей, а после этого, топ-менеджер удалил его в срочной порядке. Также в он порекомендовал приобретать смартфоны стоимостью не выше 500 долларов и посоветовал покупать Xiaomi Mi CC9 Pro или Redmi K30.

Другим пользователям, которые хотят премиальные устройства от Xiaomi, он предложил дождаться Китайского Нового года, а он наступит 25 января 2020 года и завершится только 10 февраля.

Стоимость Xiaomi Mi 10 в базовой комплектации обойдется в 505 долларов, но только для китайского рынка. Европейская цена будет заметно выше.