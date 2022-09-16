iPhone 14 Pro и 14 Pro Max получили улучшенный тип оперативной памяти

Ранее стало известно, что все версии iPhone 14 получили по 6 Гб оперативной памяти. Сейчас информация дополнилась, оказалось, что Pro-версии оснастили более новым и быстрым типом оперативной памяти.

Демонтаж iPhone 14 Pro и 14 Pro Max подтвердил, что в смартфонах установлена память типа LPDDR5. Это значительно повышает производительность устройства и делает его быстрее и эффективнее по сравнению с iPhone 13 Pro.

Базовые iPhone 14 и 14 Plus по-прежнему работают с LPDDR4X и прошлогодним, но улучшенном процессором A15 Bionic.

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