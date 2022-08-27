Представлен кабель для взлома iPhone или Mac

В рамках выставки Def Con был анонсирован кабель O.MG Elite, который позволяет легко взламывать iPhone или Mac, а также Windows или Android. В кабеле есть кейлоггер и встроенная память, что позволяет отслеживать нажатия кнопок. Более того, у него его встроенный Wi-Fi-адаптер, который позволяет передавать данные в режиме реального времени.

Моя разработка также содержит кейлоггер: если шнур используется для подключения клавиатуры к хост-компьютеру, он может записывать каждое нажатие клавиши, которое проходит через него, и сохранять до 650 000 ключевых записей в своём встроенном хранилище для последующего извлечения. Ваш пароль? Зарегистрирован. Реквизиты банковского счёта? Зарегистрированы. Черновики твитов, которые вы не хотели отправлять? Также зарегистрированы. Разработчик O.MG Elite

Кабель доступен с разъёмами Lightning/USB-A, Lightning/USB-C, USB-C/USB-C и micro-USB. Он поступит в продажу по цене в $180-200, но даты запуска пока не известна.

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