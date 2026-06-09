Ударопрочный бюджетник realme C100i вышел в России

Компания realme начинает продажи в России бюджетного смартфона realme C100i. Основные акценты модели — крупный аккумулятор, плавный экран и усиленный корпус. Старт продаж намечен на 9 июня 2026 года.

Главная особенность новинки — аккумулятор на 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 15 Вт. Заявлена и реверсивная проводная зарядка на 6 Вт, позволяющая подзаряжать от смартфона наушники или другой гаджет. По данным самой realme, батарея рассчитана более чем на 1600 циклов и сохраняет свыше 80% ёмкости в течение шести лет, а работать способна в диапазоне от –20 до +53 °C.

Смартфон оснащён 6,7-дюймовым HD-экраном с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 900 нит. Поддерживается технология DC-Dimming для снижения мерцания. За производительность отвечает восьмиядерный чип Unisoc T7250 (T615) с возможностью динамического расширения оперативной памяти до 18 ГБ.

Несмотря на бюджетный сегмент, C100i получил усиленную конструкцию ArmorShell с сертификацией по военному стандарту MIL-STD 810H. Производитель заявляет о выживаемости при падениях с высоты до двух метров. Корпус также защищён по стандарту IP64 от пыли и брызг, есть функция распознавания касаний мокрыми пальцами.

Толщина корпуса составляет 8,38 мм, вес — 208 граммов. Доступны два цвета: фиолетовый Dawn Purple и серебристый Dusk Gray. Работает смартфон на оболочке realme UI на базе Android 16 с набором ИИ-инструментов NEXT AI, включая удаление объектов с фото, улучшение портретов и вырезание объектов.

Рекомендованная цена — 13 999 рублей за версию с 4/64 ГБ памяти и 15 999 рублей за вариант с 4/128 ГБ.