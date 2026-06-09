Ударопрочный бюджетник realme C100i вышел в России
Новости

Ударопрочный бюджетник realme C100i вышел в России

Защита по военному стандарту и 7000 мАч за 13 999 ₽.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 10:00
Ударопрочный бюджетник realme C100i вышел в России

Компания realme начинает продажи в России бюджетного смартфона realme C100i. Основные акценты модели — крупный аккумулятор, плавный экран и усиленный корпус. Старт продаж намечен на 9 июня 2026 года.

Главная особенность новинки — аккумулятор на 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 15 Вт. Заявлена и реверсивная проводная зарядка на 6 Вт, позволяющая подзаряжать от смартфона наушники или другой гаджет. По данным самой realme, батарея рассчитана более чем на 1600 циклов и сохраняет свыше 80% ёмкости в течение шести лет, а работать способна в диапазоне от –20 до +53 °C.

realme C100i вышел в России: защита по военному стандарту и 7000 мАч за 13 999 ₽

Смартфон оснащён 6,7-дюймовым HD-экраном с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 900 нит. Поддерживается технология DC-Dimming для снижения мерцания. За производительность отвечает восьмиядерный чип Unisoc T7250 (T615) с возможностью динамического расширения оперативной памяти до 18 ГБ.

Несмотря на бюджетный сегмент, C100i получил усиленную конструкцию ArmorShell с сертификацией по военному стандарту MIL-STD 810H. Производитель заявляет о выживаемости при падениях с высоты до двух метров. Корпус также защищён по стандарту IP64 от пыли и брызг, есть функция распознавания касаний мокрыми пальцами.

realme C100i вышел в России: защита по военному стандарту и 7000 мАч за 13 999 ₽

Толщина корпуса составляет 8,38 мм, вес — 208 граммов. Доступны два цвета: фиолетовый Dawn Purple и серебристый Dusk Gray. Работает смартфон на оболочке realme UI на базе Android 16 с набором ИИ-инструментов NEXT AI, включая удаление объектов с фото, улучшение портретов и вырезание объектов.

Рекомендованная цена — 13 999 рублей за версию с 4/64 ГБ памяти и 15 999 рублей за вариант с 4/128 ГБ.

Обсудить

Главное по теме

Обзоры Обзор Realme 16 5G: тонкий, живучий, с зеркалом. Баловство или гениальная идея?

Иногда смартфон не пытается удивить громкими цифрами — он просто делает свою работу. Realme 16 5G как раз…
Новости Продажи Realme 16 5G с зеркальцем в блоке камер стартовали в России Новости Samsung, Xiaomi, Realme, OnePlus и Nothing повысили цены на смартфоны

Похожие материалы

vivo Vivo X Fold 6 впервые засветился на публике перед анонсом

Будущий складной флагман Vivo, похоже, засветился на публике ещё до официального анонса.

 Samsung Samsung Galaxy S27 Pro может оказаться интереснее Ultra

Будущий компактный флагман.

 HUAWEI HUAWEI привезла в Россию смартфон nova 15 Max с аккумулятором 8500 мА·ч

В России стартовал предзаказ смартфона HUAWEI nova 15 Max.

 Apple iPhone 18 Pro получит более экономичный экран с улучшенным Always-On Display

По слухам, повысится энергоэффективность экрана и работа Always-On Display.

Скидки и подборки

Лучшие TWS-наушники до 10 000 рублей в 2026 году: 7 моделей, которые реально стоит брать Лучшие браузеры для Android и iOS в 2026: чем заменить Google Chrome Чем заменить Word в 2026: 7 бесплатных альтернатив для Windows, Mac и телефона Лучшие компактные планшеты 2026: 5 моделей, которые помещаются в руку ИИ переезжает из приложений в карманы: 5 носимых гаджетов 2026, за которыми стоит следить 5 аксессуаров для iPhone, без которых Pro-модель работает на половину мощности

Последние новости

Apple показала iOS 27: ставка на стабильность и новая Siri на базе Gemini Премиальный GAC S9 в России получит встроенную платформу Яндекс Авто Представлен гибридный кроссовер Umo 8 с системами от «Яндекса» Маскот Apple из мема стал официальным мерчем на WWDC 2026 Складной iPhone Ultra выйдет только в белом цвете Все новости
Тренд
iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублейiQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублей

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор XPPen Magic Drawing Pad: автономный планшет для художников и дешевле iPad

    Обзоры

  2. Обзор Suunto Race 2: спортивные часы с характером, а не смартфон на запястье

    Обзоры

  3. Обзор Яндекс ТВ Станции MiniLED: премиум, который наступает на пятки старшей Pro

    Обзоры

  4. Huawei MatePad Mini: первый взгляд на планшет тоньше собственного стилуса

    Обзоры

  5. Обзор iQOO 15R: честный субфлагман или просто крепкий середняк?

    Обзоры

  6. Обзор Realme 16 5G: тонкий, живучий, с зеркалом. Баловство или гениальная идея?

    Обзоры
Смотреть все обзоры