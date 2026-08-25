Под видом демоверсии GTA 6 распространяют опасный вирус
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Под видом демоверсии GTA 6 распространяют опасный вирус

Мошенники создают поддельные сайты разработчиков.
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Редакция The GEEK сегодня в 19:07
Под видом демоверсии GTA 6 распространяют опасный вирус

Злоумышленники используют грядущий релиз Grand Theft Auto VI для масштабной кибератаки на геймеров. Специалисты по безопасности сообщили о появлении поддельных сайтов Rockstar, которые предлагают скачать несуществующую демоверсию игры.

Под видом установщика пользователи загружают шпионское ПО, предназначенное для кражи паролей, файлов куки и активных сессий из браузеров. Вредоносная программа способна обходить двухфакторную аутентификацию и предоставлять хакерам полный доступ к учетным записям жертв.

[ПРОВЕРИТЬ] Хакеры распространяют опасный вирус под видом демоверсии GTA 6

Настоящая игра должна выйти 19 ноября 2026 года. Дополнительные сведения об игре могут появиться во время специального показа на платформе Netflix, который состоится 27 августа.

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