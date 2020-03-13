В сеть попало изображение нового смартфона Honor 30S
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Новости

В сеть попало изображение нового смартфона Honor 30S

Появилось изображение неанонсированного смартфона Honor 30S, релиз которого ожидается ближайшее время. Изображение выложили в китайскую социальную сеть Weibo.

Какие-либо подробности о новинке производителем пока не раскрывались. На представленной модели можно рассмотреть только прямоугольный модуль под камеру на задней панели девайса. Исходя из размеров модуля, можно предположить, что в Honor 30S появятся сразу три датчика камеры.

Скорее всего устройство будет оснащено физическим сканером отпечатка пальца на боковой панели.

  • Honor 30s Sprite

Ранее промо-кампания Honor 30S была замечена на бутылке газировки Sprite в Китае. В информации на этикетке говорится, что девайс будет поддерживать работу в сетях 5G.

Также возможно Honor 30S получит процессор Kirin 820. Дата релиза гаджета пока отсутствует.

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Маргарита Александрова

Маргарита Александрова

Пишу новости о мире гаджетов. Просто, но со вкусом.
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