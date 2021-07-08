В российских школах введут уроки финансовой грамотности

В школах России хотят ввести обязательные уроки финансовой грамотности. Это закреплено в новых государственных стандартах начального и основного общего образования. Проект в том числе разрабатывал «Банк России».

Такие уроки появятся в классах с 1 по 9. Младшим школьникам расскажу, как безопасно проводить оплаты онлайн, научат анализировать доходы и расходы семьи, составлять личный финансовый план. А в средней школе речь пойдёт о финансовой деятельности и сопутствующих рисках. Также там поведают о мошенничестве.

В рамках уроков детей будут учить рассчитывать цены товаров, налоги, пояснят понятия качества жизни человека, семьи и финансового благополучия.

Помимо этого, в программе есть обучение правильному составлению заявлений, обращений, финансовых деклараций и доверенностей. Эти стандарты появятся в первых и пятых классах с 1 сентября 2022 года. По согласованию с родителями их можно будет начать уже с 1 сентября 2021 года.