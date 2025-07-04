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«Вкусно — и точка» впервые начнёт бронировать столы через Яндекс Еду

Но только по выходным и только в одном месте.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 13:52

С 5 июля москвичи и туристы смогут зарезервировать столик во «Вкусно — и точка» на Пушкинской площади прямо в приложении Яндекс Еды. Это первый случай в истории бренда, когда столы можно забронировать заранее, но пока лишь в тестовом формате.

Сервис накроет специальный столик в флагманском ресторане сети на выходных, а гостей будет встречать хостес и обслуживать персональный официант. По сути, это попытка придать быстрому питанию атмосферу ресторанного визита, но без изменения меню.

«Вкусно — и точка» впервые начнёт бронировать столы через Яндекс Еду

Доступные слоты появятся в разделе «Куда сходить» в Яндекс Еде. Бронирование будет доступно по субботам и воскресеньям, до конца июля.

Сам раздел «Куда сходить» Яндекс запустил весной 2024 года. Сейчас в нём уже более 75 000 заведений по всей стране. Весной он стал своеобразной «карточной лентой» для тех, кто хочет не только заказать еду, но и выйти в город. В ноябре 2024 года в него добавили онлайн-бронирование, и сегодня сервис активно интегрируется в повседневные планы горожан.

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Теги: 
Источник:
Яндекс Еда, The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

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