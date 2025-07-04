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Яндекс обновил Нейроэксперта: теперь с рассуждениями, командной работой и анализом сайтов

Теперь можно вести обсуждения, работать вместе с другими пользователями, а также анализировать как весь сайт целиком, так и отдельные его разделы.
Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 11:35

Сервис Нейроэксперт от Яндекса получил масштабное обновление. Теперь он умеет не просто искать ответы в документах, а выстраивать логические цепочки, анализировать целые сайты, работать в команде и понимать даже сложные диаграммы.

В новой версии появились четыре ключевые функции: режим рассуждений, сканирование всего сайта по одной ссылке, улучшенный анализ графиков и совместная работа над проектами.

Теперь можно загрузить PDF с отчётом и попросить объяснить, почему в середине года выросли траты. Или задать вопрос о снижении доли рынка и получить обоснованную версию с анализом причин. Если пользователь не знает, на какой странице сайта компании упоминается ESG, Нейроэксперт сам пройдётся по всем разделам и найдёт нужное.

Появилась также поддержка совместной работы. Можно открывать проект для коллег, настраивать роли и уровни доступа. В компании считают, что такое применение будет полезным не только для компаний, но и для студентов, исследователей, юристов и всех, кто работает с большими объёмами информации.

По данным Яндекса, каждый месяц Нейроэкспертом пользуются около 350 тысяч человек. Самые частые темы связаны с образованием, правом, финансами и наймом.

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Источник:
Яндекс
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