Яндекс обновил Нейроэксперта: теперь с рассуждениями, командной работой и анализом сайтов

Сервис Нейроэксперт от Яндекса получил масштабное обновление. Теперь он умеет не просто искать ответы в документах, а выстраивать логические цепочки, анализировать целые сайты, работать в команде и понимать даже сложные диаграммы.

В новой версии появились четыре ключевые функции: режим рассуждений, сканирование всего сайта по одной ссылке, улучшенный анализ графиков и совместная работа над проектами.

Теперь можно загрузить PDF с отчётом и попросить объяснить, почему в середине года выросли траты. Или задать вопрос о снижении доли рынка и получить обоснованную версию с анализом причин. Если пользователь не знает, на какой странице сайта компании упоминается ESG, Нейроэксперт сам пройдётся по всем разделам и найдёт нужное.

Появилась также поддержка совместной работы. Можно открывать проект для коллег, настраивать роли и уровни доступа. В компании считают, что такое применение будет полезным не только для компаний, но и для студентов, исследователей, юристов и всех, кто работает с большими объёмами информации.

По данным Яндекса, каждый месяц Нейроэкспертом пользуются около 350 тысяч человек. Самые частые темы связаны с образованием, правом, финансами и наймом.