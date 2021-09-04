В российских школах могут ввести урок кибербезопасности

В наше время идет повальное увлечение пользования интернетом. Правда, не все понимают, как этой технологией пользоваться безопасно, а поэтому часто доверчивых людей обманывают мошенники. Да и вирусы на компьютерах, которые воруют важную информацию, находятся практически у всех. Избежать это или хотя бы уменьшить риски призван помочь предмет кибербезопасности, который планируют ввести в школе.

Уже сейчас идет обсуждение этого вопроса в самых высших эшелонах власти. Одним из сторонников такой реформы является сам руководитель Минцифры России – Максут Шадаев. Не так давно он заявил, что диалог на эту тему его ведомство уже проводило с министерством просвещения России.

На данный момент мы бы не хотели увеличивать нагрузку. Поэтому сейчас стоит вопрос лишь о внедрении рассмотрения самых важных аспектов кибербезопасности в какой-то из существующих предметов. – сказал Шадаев.

По всей видимости, намек идет на предмет ОБЖ, где будут объясняться основы безопасности работы в сети. А вот уже на уроках информатики у учеников будет возможность познакомиться с приложениями и сервисами.

Шадаев согласился, что нынешнее сообщество некомпетентно в этой сфере, поэтому откладывать развитие просто недопустимо. Более того, изучение IT-технологий именно в старшей школе подтолкнет интерес учеников войти в очень перспективную нишу.