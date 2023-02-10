В России вышел realme Book с процессором Intel Core i3 11-го поколения

Бренд realme представил на российском рынке новый ноутбук realme Book. Особенностью новинки является процессор Intel Core i3 11-го поколения, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и постоянная память SSD NVMe PCIe M.2 256 ГБ.

Ноутбук оснащен 14-дюймовым дисплеем с разрешением 2К (2160 x 1440 пикселей), соотношением сторон 3:2 и 90% полезной площадью экрана. Дисплей имеет яркость 400 нит и 100% цветопередачу.

Realme Book поставляется комплектной зарядкой с технологией SuperDart 65 Вт, которая позволяет зарядить ноутбук от 0 до 100% за 100 минут и от 0 до 50% за 30 минут. Ёмкость аккумулятора составляет 6952 мАч.

Ноутбук оснащен стереодинамиками Harman Kardon и технологией совместного с DTS декодирования стереозвука высокого разрешения без потерь качества.

Безопасность данных ноутбука обеспечивает встроенный сканер отпечатков пальцев, который интегрирован в кнопку включения.

Ноутбук realme Book доступен для покупки в синем и серебристом цветах по цене от 44 990 руб.