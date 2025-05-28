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В России вышел игровой монитор Acer Predator X27U с частотой 480 Гц и откликом 0,01 мс

Для профессионалов и киберспортсменов.

Компания Acer представила в России новый игровой монитор Predator X27UF3. Новинка ориентирована на киберспортсменов и пользователей, которым важны высокое качество изображения и мгновенный отклик.

Acer Predator X27UF3 получил 26,5-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2560×1440 пикселей (соотношение сторон 16:9), частотой обновления 480 Гц и временем отклика всего 0,01 мс. Есть поддержка технологии AMD FreeSync Premium Pro для устранения разрывов изображения в динамичных сценах.

Яркость экрана в HDR-режиме достигает 1300 нит, контрастность — 1 500 000:1. Заводская калибровка (Delta E<1) и охват цветовой гаммы DCI-P3 в 99% делают устройство подходящим для профессиональной работы с графикой.

Монитор оборудован большим набором портов: два HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-C с поддержкой Power Delivery до 90 Вт, а также хаб с двумя USB-портами.

Predator X27UF3 имеет настенное крепление (VESA 100×100 мм) и оснащен регулируемой подставкой с возможностью изменения наклона, поворота и высоты.

Acer Predator X27UF3 уже поступил в продажу по цене от 200 тысяч рублей.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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