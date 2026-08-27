Samsung представила первый в мире игровой монитор с частотой 1100 Гц

Samsung представила на Gamescom 2026 новую линейку игровых мониторов Odyssey 2027 года. В нее вошли Odyssey OLED G9, OLED G8, OLED G7 и G6. Главной особенностью серии стали экстремально высокие частоты обновления, которые в зависимости от модели достигают 1100 Гц.

Флагманский Odyssey OLED G9 получил 49-дюймовую QD-OLED-панель пятого поколения с разрешением 5120×1440 точек и частотой 360 Гц. Samsung называет его первым в мире 49-дюймовым DQHD-монитором с такой частотой. В режиме Dual Mode разрешение можно снизить до 2560×720 точек и получить уже 720 Гц. Время отклика составляет 0,03 мс.

32-дюймовый Odyssey OLED G8 тоже получил QD-OLED нового поколения и сразу три режима работы. В 4K доступно 360 Гц, в QHD частота повышается до 520 Гц, а в Full HD до 680 Гц. Экран изогнут с радиусом 1000R и получил антибликовое покрытие Glare Free.

Самая впечатляющая цифра досталась Odyssey G6. 27-дюймовый монитор с Fast IPS способен работать с частотой до 1100 Гц при HD-разрешении. В QHD доступно до 600 Гц, а время отклика составляет 1 мс. Samsung называет G6 первым в мире игровым монитором с частотой 1100 Гц.

В серию также вошел Odyssey OLED G7. Он получил 42-дюймовую изогнутую OLED-панель и ориентирован в первую очередь на игры, где важнее большой экран и эффект погружения, чем рекордная частота обновления.

Samsung параллельно расширяет поддержку HDR10+ Gaming. Компания сотрудничает с Activision Blizzard над Call of Duty: Modern Warfare 4 и планирует довести число AAA-игр с поддержкой технологии более чем до 20 в первой половине 2027 года. Для Odyssey 3D также заявлена поддержка Cyberpunk 2077 и Cronos: The New Dawn.

Точные цены большинства новых моделей и сроки их появления на отдельных рынках Samsung пока не раскрыла. Odyssey G6 должен поступить в продажу по всему миру во второй половине 2026 года.