В России выросли продажи «умных» колонок

На российском рынке выросли продажи «умных» колонок в 2,3 раза в 2022 году — до 3 млн штук, об этом сообщает «М.Видео-Эльдорадо». В основном на спрос устройств влияют встроенные опции, голосовой помощник и большой выбор под бюджет.

Также оценку рынка в 3 млн штук подтвердили в «F+ tech-Марвел». По словам ритейлеров, рынок «умных» колонок в России оценивается в 20-25 млрд рублей.

Ранее The GEEK делал обзор на две популярные колонки: Яндекс Станция Мини 2 и старшую версию Яндекс Станция 2.