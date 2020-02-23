В России выходит фитнес-браслет HUAWEI Band 4 Pro

HUAWEI представила для российского рынка новую версию фитнес-браслета HUAWEI Band 4 Pro. Он получил встроенным GPS-приемник, обновленные циферблаты, технологии круглосуточного мониторинга сердечного ритма и определения уровня кислорода в крови.

Как и другие браслеты линейки Band 4, новая модель способна отслеживать качество ночного сна, количество пройденных шагов и уведомлять о входящих звонках и сообщениях.

HUAWEI Band 4 Pro оснащён цветным сенсорным экраном диагональю 0,95 дюйма. На него можно установить циферблаты из коллекции HUAWEI, доступные в приложении HUAWEI Health.

Браслет оснащён новейшими технологиями для мониторинга важных физиологических параметров и способен отслеживать состояние организма как во время тренировок, так и круглосуточно.

В России фитнес-браслет будет представлен в трех цветах: розовое золото, графитовый черный и Красный Дракон. Продажи HUAWEI Band 4 Pro начнутся с 12 марта по цене 3 990 рублей.