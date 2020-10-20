В России стартовали предзаказы на iPhone 12 и iPhone 12 Pro

Встречаем IPhone 12 в России, точнее, уже покупаем. О старте продаж заявили крупнейшие российские ритейлеры. Итак, с сегодняшнего дня можно официально заказать себе один из смартфонов линейки IPhone 12. Кстати, все заказы будут со 100%-й предоплатой. Это касается сайтов. Продажи стартуют уже 23 октября. Те, кто заказал устройства онлайн, то есть с сайта, имеют возможность выбирать способ доставки: курьер или самовывоз из магазинов. Другие желающие могут приобрести девайс непосредственно в магазине.

Более активной продаже будут способствовать «Поп-ап сторы», то есть у покупателя будет возможность проконсультироваться у специалиста и узнать о смартфоне много интересного. Если аппарат заинтересует человека, то он там же может оформить и покупку, причем доставка может осуществляться непосредственно по адресу проживания. Также стоит заметить, что МТС, «М.Видео-Эльдорадо», «Мегафон-Ритейл», а также «Билайн» объявили о старте предзаказов на этот смартфон. Так что если хотите приобрести одну из новинок линейки IPhone 12, то с таким обилием продавцов, процесс будет прост.

Если же говорить о ценнике, то модель iPhone 12 оценена в 79 990 рублей. Цена iPhone 12 Pro стартует от 99 990 рублей. Это аппарат с 6,1-дюймовым дисплеем и с объемом ПЗУ – 128, 256 или 512 ГБ. На рынке будет представлен в четырех цветовых вариациях – графитовый, серебристый, золотой и тихоокеанский синий. iPhone 12 Pro Max будет продаваться за 109 990 рублей и так же, как и iPhone 12 Pro, обладает таким же объемом памяти и расцветкой.