В России пройдут дни продаж HONOR View 30 Pro
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Новости

В России пройдут дни продаж HONOR View 30 Pro

Бренд HONOR рассказал о специальных днях продаж смартфона HONOR View 30 Pro. Всего будет три дня: 3, 10 и 17 марта. Старт продаж начнется в 11:00 по московскому времени в фирменном интернет-магазина HONOR и продлятся до тех пора, пока смартфон будет доступен для заказа.

Honor View 30 Pro 01

Также покупатели HONOR View 30 Pro получат подарки и специальные предложения: например, 3 марта за покупку смартфона можно получить смарт-часы HONOR MagicWatch 2 на 46 мм. Для тех кто оставит электронный адрес на странице анонса продаж в период с 26 февраля по 3 марта, пользователи получат специальный купон на скидку.

Honor View 30 Pro 2

В России смартфон HONOR View 30 Pro доступен в цветах «голубой океан» и «полночный чёрный». Рекомендованная розничная цена устройства — 36 990 рублей.

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