СМИ: в России готовят программу чипирования людей

В России прорабатывается новая федеральная программа «Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021–2029 годы», которая, кроме прочего, подразумевает разработку нейроинтерфейсов — то есть «железа» и софта для создания связи между мозгом и компьютером. Проект оценивается в 54 миллиарда рублей.

Идея состоит в том, чтобы разработать микрочипы, которые будут вживляться напрямую в мозг и загружать данные с внешних источников, а также управлять аватарами — внешними роботами и техникой.

В Минобрнауки сообщили, что проект находится в стадии начальной проработки. При этом концепцию разработали в Российской академии наук совместно с МГУ, её уже одобрил президент Владимир Путин в марте. Проработку его глава государства поручил премьеру Михаилу Мишустину и руководителю администрации президента Антону Вайно.

При этом эксперты отмечают, что в России есть технологии, превосходящие мировые аналоги. А сама технология чипирования уже разрабатывается командой Илона Маска. Она позволит не только управлять роботами и машинами, но также поможет парализованным и слепым.

Обновление 14:20: Минобрнауки опровергло разработку федеральной программы по чипированию мозга. В ведомстве отметили, что в конце 2020 года эту инициативу признали нецелесообразной.

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