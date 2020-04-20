В России представлены новые версии Huawei Watch GT 2

Huawei представила новые версии смарт-часов Huawei Watch GT 2 в белоснежном и каштановом оттенке. Новые цвета были представлены глобально в вместе с флагманскими смартфонов Huawei P40 и теперь выходят на российский рынок.

Как и другие модели Watch GT 2, они оснащены функциями отслеживания ежедневной активности и продолжительным временем работы без подзарядки. Также новые часы с циферблатом 42 мм отличаются поддержкой функции отслеживания насыщенности крови кислородом и наличием женского календаря.

В России новые версии Huawei WATCH GT 2 появятся в продаже 21 апреля 2020 года. Рекомендованная розничная цена составит 13990 рублей за версию в белоснежном исполнении и 14990 рублей в каштановом оттенке. Смарт-часы можно приобрести в официальных магазинах Huawei.