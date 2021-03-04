В России представлены беспроводные наушники JBL LIVE FREE NC+ TWS и PRO+ TWS

Компания HARMAN представила в России обновление линейки JBL LIVE: полностью беспроводные наушники JBL LIVE FREE NC+ TWS и PRO+ TWS. В новом поколении удобная посадка, профессиональный звук JBL, а также технологии Ambient Aware и TalkThru дополнены системой активного шумоподавления.

Обе модели оснащены системой технологий Smart Ambient: Ambient Aware и TalkThru в одно касание переключают с полного погружения в музыку на контроль окружающей обстановки или разговор с собеседником, не снимая наушников.

Система активного шумоподавления в JBL LIVE FREE NC+ TWS ограничивает пользователя от внешнего мира и позволяет сосредоточиться на текущих задачах.

В JBL LIVE PRO+ TWS используется усовершенствованная технология адаптивного шумоподавления Adaptive Noise Cancelling с возможностью регулировки уровня заглушаемых звуков. Различные по форм-фактору, но одинаково удобные, новинки гарантируют надежную и комфортную посадку в ушах на протяжении длительного времени благодаря сменным мягким силиконовым амбушюрам, которые идут в комплекте в трех разных размерах. Занятия спортом или прогулка под проливным дождем наушникам не страшны, JBL LIVE FREE NC+ TWS защищены от влаги и пота по стандарту IPX7, а LIVE PRO+ TWS – по стандарту IPX4.









JBL LIVE FREE NC+ TWS

Каждый наушник оснащен отдельным модулем беспроводной связи с технологией Dual Connect. Поддержка Google Fast Pair моментально синхронизирует JBL LIVE со смартфонами под управлением Android, достаточно просто открыть кейс. Встроенный аккумулятор в сочетании с энергоэффективным Bluetooth 5-го поколения демонстрируют автономность – до 7 часов беспрерывной работы от одного заряда и до 6 с включенным ANC. Зарядный кейс добавит до 14 дополнительных часов для LIVE FREE NC+TWS и до 21 часа для LIVE PRO+TWS. Для восполнения энергии можно пользоваться встроенным разъемом USB-С или беспроводными зарядками стандарта QI.









LIVE PRO+ TWS

Чтобы всегда оставаться на связи, в каждом корпусе JBL LIVE FREE NC+ TWS предусмотрен встроенный микрофон. Для передачи речи во время разговора в LIVE PRO+ TWS установлена система из трех микрофонов, два из которых отвечают за передачу голоса, а один – за подавление окружающих шумов. Управление воспроизведением на обеих моделях осуществляется касанием к корпусу. Эти функции, а также работа эквалайзера и режимов шумоподавления настраиваются через фирменное приложение My JBL Headphones.

Рекомендованная розничная цена JBL LIVE FREE NC+ TWS – 8 990 рублей, JBL LIVE PRO+ TWS – 9 990 рублей.