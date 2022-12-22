В России представили iPhone 14 Pro Max за 31 560 000 рублей

Российская компания Caviar объявила о выпуске самого дорогого iPhone 14 Pro Max в мире. Цена такого устройства составляет 31 560 000 рублей и называется оно Diamond Snowflake. Новинка входит в список «Золотой» коллекции Caviar, она украшена 511 бриллиантами и 18-каратным золотом.

Отметим, что 31 560 000 рублей стоит версия на 1 ТБ. Вариант на 128 ГБ можно купить дешевле — «всего лишь» за 31 490 000 рублей. Также есть «снежная» версия Cristal Snowflake SE (Swarovski Edition) с подобным дизайном, но материалы используются менее топовые. Он стоит от 1 099 000 рублей и украшен 511 кристаллами Swarovski.

Младшую версию выпустят в 20 экземплярах, тираж старшей версии не уточняется.