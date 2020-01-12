В России появится iPhone без 5G

Аналитик Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) сделал заявление на счет появления iPhone с поддержкой 5G. По его сведениям Apple представит смартфоны с поддержкой пятого поколения лишь в определенных странах, а для всех остальных будут доступны стандартные версии с 4G.

Также сообщается, что iPhone с поддержкой высокочастотного диапазона mmWave будет поставляться только для рынков: США, Канады, Южной Кореи, Великобритании и Японии.

В других странах будут продаваться iPhone с поддержкой диапазона sub-6 ГГц или с отключенным модулем 5G, а активация произойдёт только при его появлении.

Кроме того, Мин-Чи Куо подтверждает ранние слухи о выходе iPhone с 5G осенью 2020 года.