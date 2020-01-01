iPhone с 5G выйдет в этом году

Сейчас многие пользователи даже не предполагают, когда же стоит ожидать выхода новых iPhone с поддержкой технологии 5G. А вот аналитик, специализирующийся на продукции компании Apple уже дал прогноз по этому поводу. И он достаточно оптимистичный, поэтому смартфоны с поддержкой 5G от Apple мы увидим уже в этом году.

Если ранее многие аналитики уверяли, что компания из Купертино просто не успеет добавить эту поддержку в свои смартфоны в этом году, то потом появилась информация, что все-таки диапазон sub-6GHz будет доступен в iPhone 2020. А вот поддержка mmWave появится лишь в 2021 году.

С этим не согласился Минг-Чи Куо, который предсказал, что устройства с поддержкой 5G появятся если не в сентябре этого, года, то в октябре, и это точно. И даже после этого высказывания, все же некоторые аналитики не согласны с этим мнением.

И еще стоит отметить одну важную вещь: производитель сможет отключать услугу 5G, если в стране отсутствует покрытие или они слишком мало. Уже сейчас известно, что новое поколение iPhone 2020 выйдет в США, Канаде, Японии, Южной Корее и Великобритании.