В России появились доступные смартфоны TCL 40-й серии

TCL начала продавать в России 40-ю серию смартфонов. В продаже три модели: TCL 405, TCL 408 и TCL 40R 5G. Новинки получили большие экраны с разрешением HD+ и поддержкой фирменной технологии улучшения изображения TCL NXTVISION.

Все три смартфона получили 6,6-дюймовый экран с соотношение сторон 20:9. Частота обновления экрана TCL 40R 5G находится на уровне 90 Гц, а в качестве процессора используется Dimensity 700. Младшие модели (TCL 408 и TCL 405)оснащены более скромными экранами с частотой обновления 60 Гц и чипсетами MediaTek Helio G25.

TCL 40R 5G

Также предусмотрен специальный режим чтения, имитирующий бумагу, режим защиты зрения, в котором снижается интенсивность вредной для глаз.

TCL 408

Тройная 50-мегапиксельная основная камера в смартфоне TCL 40R 5G. Режим HDR для видео на TCL 40R 5G и TCL 408 автоматически регулирует экспозицию в ярких и темных областях кадра, Модель TCL 408 позволяет получать макроснимки разрешением 12 Мп. Модель TCL 405 оснащена двойной основной камерой с разрешением 13 Мп.

TCL 405

Все три модели получили модули 4G/3G/2G, Wi-Fi 2,4/5 ГГц, Bluetooth 5.1 и NFC для бесконтактной. Также есть аккумулятор на 5000 мА·ч. Для подключения и зарядки доступен разъём USB-С.

Стоимость новинок следующая:

TCL 40R 5G 4/128 ГБ — 13 990 рублей;

TCL 408 4/64 ГБ — 9 990 рублей;

TCL 405 2/32ГБ — 6 990 рублей.

Новинки уже можно приобрести в России.