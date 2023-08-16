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В России поступил в продажу HONOR Pad X9 — доступный планшет с экраном 120 Гц

Фото аватара
Вадим Майков вчера в 21:54

В России появился планшет из среднего сегмента — HONOR Pad X9. Толщина металлического корпуса новинки всего 6,9 мм, а общий вес составляет 495 грамм.

HONOR Pad X9 получил 11,5-дюймовый экран HONOR FullView с разрешением 2K, частотой обновления 120 Гц и сертификацией TÜV Rheinland. Также внутри установлено шесть динамиков для создания объемного звука.

Планшет оборудован процессором Snapdragon 685 и графическим чипсетом Adreno 610. Эти характеристики дополняются 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флеш-памяти для хранения данных. Основная и фронтальная камеры имеют разрешение 5 Мп.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 7250 мАч с поддержкой 10-ваттной проводной зарядки.

Цена HONOR Pad X9 в России составляет 22 999 рублей.

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Источник:
The GEEK

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