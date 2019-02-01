В России появился Samsung Galaxy M31s с четырьмя камерами

До России добрался новый смартфон Galaxy M31s с большим дисплеем по типу Infinity-O, четырьмя камерами с режимом мультикадровой съемки, емким аккумулятором, биометрической аутентификацией и улучшенной зарядкой 25 Вт в комплекте.

Аппарат получил 6.46-дюймовый дисплей Super AMOLED с разрешением Full HD+ и вырезом для фронтальной камеры Infinity-O. Фронтальную камеру на 32 МП, а также основную с четырьмя объективами: 64 МП, широкоугольным 12 МП, линзой глубины 5МП для создания портретов с эффектом боке и макрокамерой 5 МП.

Производитель заявляет о долгой автономной работе благодаря аккумулятору на 6000 мАч и поддержки быстрой зарядки на 25 Вт.

Galaxy M31s в России предлагается в черном и синем цветах за 22 990 рублей.