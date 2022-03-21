Apple Watch 3 снимут с производства этим летом

Известный и достоверный аналитик Мин-Чи Куо сообщил, что Apple перестанет выпускать Apple Watch 3. С производства часы снимут в третьем квартале 2022 года.

Также дается простое и понятное объяснение этого решения — третья версия умных часов просто не потянет обновление watchOS 9. Уже сейчас на устройство с трудом устанавливается watchOS 8, оно попросту устарело.

К тому же, на осенней презентации ожидается, что купертиновцы представят сразу три новые версии Apple Watch: обновленную SE, новую Series 8 и с защищенным корпусом для любителей экстремальных видов спорта.

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