В России обязали вшивать RuStore в прошивку для всех смартфонов реализуемых в РФ

В России принят законопроект, который обязывает производителей электроники устанавливать на свои устройства программу RuStore — магазин приложений для Android.

Предустановка будет обязательна для тех девайсов, которые будут реализовываться на территории РФ, и, даже в случае запрета со стороны правообладателей операционных систем. Кроме этого, сообщается, что производители должны будут приложению RuStore обеспечить равные условия конкуренции среди подобных программ, и, в случае сброса смартфона к заводским настройкам, приложение должно оставаться в памяти устройства и быть бесплатным для пользователя. Другими словами, RuStore должен будет вшиваться в прошивку девайса.

Помимо этого, в перечень предустанавливаемых программ также входят продукты «Яндекса», браузер, карты, диск, а также картографический сервис 2ГИС, почта Mail.ru, голосовой помощник «Маруся», мессенджер ICQ, социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники», сервис платежей Mir Pay, «Госуслуги» и другие отечественные программы, которые были утверждены правительством 13 августа этого года.