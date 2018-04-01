В России начались продажи смартфона Huawei Y6s

Российское подразделение HUAWEI объявило о старте продаж смартфона HUAWEI Y6s. Новинка обладает дисплеем с тонкими рамками с диагональю 6,09 дюйма и расширенным встроенным накопитель.

HUAWEI Y6s оснащён 3 ГБ оперативной памяти и флеш-памятью на 64 ГБ, а также слотом для карты памяти до 512 ГБ. Сердцем новинки выступает 8-ядерный процессор MediaTek Helio P35 и операционной системой EMUI 9.1.

Основная камера имеет разрешение на 13 МП и светосильный объектив с диафрагмой f/1.8. Фронтальная камера с разрешением 8 МП не имеет встроенной вспышки, вместо этого она использует белый экран.

Смартфон HUAWEI Y6s представлен в России в двух цветах: сияющем черном и светло-лиловом. Продажи стартуют c 24 января по цене 9 999 рублей.