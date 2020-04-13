В России начались продажи ноутбуков Huawei MateBook 13 и MateBook X Pro

Huawei начала продажи обновленных ноутбуков Huawei MateBook 13 и Huawei MateBook X Pro в России. Новинки оснащаются экранами с высоким разрешением и минимальными рамками, процессоры десятого поколения и функцию передачи данных между устройствами.

Обновленные модели Huawei имеют ряд фирменных функций и характеристик. Функция «Мультискрин» Huawei Share, которая объединяет ноутбук и смартфон в одно многофункциональное устройство. Для разблокировки и запуска ноутбуков используется кнопка питания со встроенным сканером отпечатков пальцев: одним прикосновением пользователи могут снять блокировку и обеспечить защиту личной информации.

В комплект ноутбуков входит компактное зарядное устройство 65 Вт с разъёмом USB-C, которое позволяет не только быстро пополнять заряд батареи ноутбука, но и подходит к любым другим устройствам с таким же разъёмом, в том числе к смартфонам с технологией быстрой зарядки SuperCharge.

По итогам предзаказа в России наиболее востребованной стала старшая модель Huawei MateBook X Pro. Продажи ноутбуков в России начнутся c 23 апреля 2020 года.