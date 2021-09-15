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Раскрыт объём оперативной памяти всех iPhone 13

Так сложилось, что Apple никогда не называет объём оперативной памяти своих айфонов, а также ёмкость аккумуляторов. Всё это становится известно после разборки смартфонов или изучения кода. В этот раз данные об ОЗУ опубликовало зарубежное издание AppleInsider.

Объём оперативной памяти iPhone 13

  • iPhone 13 mini — 4 ГБ ОЗУ;
  • iPhone 13 — 4 ГБ ОЗУ;
  • iPhone 13 Pro — 6 ГБ ОЗУ;
  • iPhone 13 Pro Max — 6 ГБ ОЗУ.

Полученные данные из Xcode, подтверждают, что линейка iPhone 13 имеет такой же объем оперативной памяти, что и соответствующие модели iPhone 12. Стоит отметить, что Apple никогда не стремилась к увеличению объема оперативной памяти в iPhone из-за эффективности процессоров A-серии.

Процессор A15 до сих пор остается загадкой с точки зрения вычислительной мощности. Во время презентации, Apple не стала сравнивать A15 с A14. Вместо этого было заявлено, что новый процессор на 50% мощнее, чем чипсет ближайшего конкурента.

Сейчас линейку iPhone 13 можно предварительно заказать, а продажи начнутся с 24 сентября. Российские цены iPhone 13 можно узнать в отдельном материале.

Источник:
The GEEK, AppleInsider

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