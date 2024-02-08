В России начались продажи Infinix SMART 8 Pro

Infinix представил для российского рынка смартфон SMART 8 Pro. Он получил основную камеру на 50 Мп, 8 Гб оперативной памяти с возможностью расширения до 16 Гб и процессор MediaTek Helio G36.

Диагональ экрана составляет 6.6-дюйма с частотой обновления 90 Гц. Одной из особенностей модели является функция «Magic Ring», которая имитирует остров Dynamic Island, как в iPhone 15. Последняя позволяет получать входящие уведомления и актуальную информацию по статусу зарядки. Также есть встроенная фронтальная камера на 8 Мп и отдельная LED-вспышка.

Стоимость SMART 8 Pro в России:

4/64 Гб за 11 990 рублей;

8/128 Гб за 13 990 рублей.

На выбор доступны четыре расцветки: блестящее золото, мерцающий синий, галактический белый и черный лес.