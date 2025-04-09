В России начались продажи игрового монитора Acer NITRO XV275K

В России стартовали продажи нового игрового монитора Acer NITRO XV275K. Устройство оснащено 27-дюймовым IPS-экраном с разрешением UltraHD. При этом одной из ключевых особенностей новинки стала высокая яркость.

Характеристики Acer NITRO XV275K

Диагональ: 27 дюймов

Формат: 16:9

Тип матрицы: IPS

Разрешение: UltraHD (3840×2160)

Частота обновления: до 60 Гц

Время отклика: 4 мс

Пиковая яркость: 400 кд/м²

Поддержка: AMD FreeSync, HDR400 и KVM

Звук: встроенные стереоколонки (2х3 Вт)

Интерфейсы: HDMI 2.0, DisplayPort 1.4

Прочее: встроенные стереоколонки (2х3 Вт), разъем VESA 75×75, USB-хаб с портом USB-C, поддерживающим скоростную зарядку Power Delivery на 65 Вт

Среди дополнительных функций — USB-хаб с портом USB-C, поддерживающим быструю зарядку Power Delivery мощностью до 65 Вт. Это позволяет использовать монитор как зарядную станцию для смартфонов и других гаджетов.

Еще одной особенностью монитора стала технология VisionCare, которая снижает мерцание и синий свет, а также подавляет блики от внешних источников, существенно снижая утомляемость глаз.

Штатная стойка NITRO XV275K позволяет регулировать наклон в пределах от -5° до +15°, поворачивать вокруг вертикальной оси на ±20°, а также вращать на 90°. Также предусмотрена регулировка по высоте до 110 мм. При этом монитор можно повесить на стену или установить на другую подставку с помощью разъема VESA 75х75.

Acer NITRO XV275K уже доступен для покупки в российских магазинах. Его ориентировочная розничная цена составляет 35 790 рублей.