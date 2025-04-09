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В России начались продажи игрового монитора Acer NITRO XV275K

27-дюймовый IPS-экран с разрешением UltraHD.

В России стартовали продажи нового игрового монитора Acer NITRO XV275K. Устройство оснащено 27-дюймовым IPS-экраном с разрешением UltraHD. При этом одной из ключевых особенностей новинки стала высокая яркость.

Характеристики Acer NITRO XV275K

  • Диагональ: 27 дюймов
  • Формат: 16:9
  • Тип матрицы: IPS
  • Разрешение: UltraHD (3840×2160)
  • Частота обновления: до 60 Гц
  • Время отклика: 4 мс
  • Пиковая яркость: 400 кд/м²
  • Поддержка: AMD FreeSync, HDR400 и KVM
  • Звук: встроенные стереоколонки (2х3 Вт)
  • Интерфейсы: HDMI 2.0, DisplayPort 1.4
  • Прочее: встроенные стереоколонки (2х3 Вт), разъем VESA 75×75, USB-хаб с портом USB-C, поддерживающим скоростную зарядку Power Delivery на 65 Вт

Среди дополнительных функций — USB-хаб с портом USB-C, поддерживающим быструю зарядку Power Delivery мощностью до 65 Вт. Это позволяет использовать монитор как зарядную станцию для смартфонов и других гаджетов.

Еще одной особенностью монитора стала технология VisionCare, которая снижает мерцание и синий свет, а также подавляет блики от внешних источников, существенно снижая утомляемость глаз.

Штатная стойка NITRO XV275K позволяет регулировать наклон в пределах от -5° до +15°, поворачивать вокруг вертикальной оси на ±20°, а также вращать на 90°. Также предусмотрена регулировка по высоте до 110 мм. При этом монитор можно повесить на стену или установить на другую подставку с помощью разъема VESA 75х75.

Acer NITRO XV275K уже доступен для покупки в российских магазинах. Его ориентировочная розничная цена составляет 35 790 рублей.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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